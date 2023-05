Martedì 23 Maggio 2023, 07:53

Andreazzoli e Liverani in pole, ma ora viene fuori pure De Rossi. Il presidente Stefano Bandecchi e il vice Paolo Tagliavento pensano alla prossima stagione della Ternana. Sul piatto, una sorta di rivoluzione, con l'intenzione di cambiare almeno la metà della squadra. Da vedere se questa rivoluzione partirà anche da direttore sportivo e guida tecnica. Tuttavia il totoallenatori, in città, già tiene banco. Il nome nuovo, più che altro una suggestione, è proprio Daniele De Rossi, che si aggiunge alle ipotesi ad oggi più plausibili del ritorno di Aurelio Andreazzoli, o di quello di Fabio Liverani, oltre a quelle di un eventuale nome nuovo a sorpresa, o anche di un Cristiano Lucarelli-quater che diraderebbe ogni voce. La proprietà sta valutando. Lucarelli e il disse Luca Leone sono sospesi tra una riconferma e un definitivo addio. Nell'attesa, nell'ambiente si immaginano scenari futuri. Con i protagonisti di questi scenari che intanto non confermano alcun contatto con via della Bardesca. De Rossi, reduce da una parentesi non fortunata sulla panchina della Spal, è più che altro accostato a Walter Sabatini. Di quest'ultimo, si parla come possibile nuovo direttore sportivo, o direttore generale, magari lavorando da lontano e avvalendosi a Terni di qualcuno di sua fiducia. Ammesso che possa esserci davvero qualcosa con lui, è risaputa la sua grande stima per l'ex centrocampista della Roma. Tanto più che lo steso Sabatini ha più volte confessato il desiderio di portarsi proprio De Rossi in un'eventuale nuova esperienza lavorativa. Andreazzoli e Liverani, però, oggi sembrano le due possibilità più plausibili. Tra i tifosi, la più gradita tra le soluzioni alternative a una riconferma di Lucarelli (che, va ricordato, ha il contratto fino al 2025) è quella del ritorno di Liverani. L'eco della sua impresa del 2017, con la salvezza miracolo, è ancora viva. Così come è ancora aperta la ferita di una sua non riconferma da parte della nuova proprietà Unicusano (quella attuale) dell'allenatore romano dopo quel risultato. Ora che Liverani è in scadenza a Cagliari, chissà che non possa ripresentarsi un clamoroso ritorno di fiamma. «Il fatto che la piazza parli di me, dopo quello che abbiamo vissuto insieme, mi fa piacere - dice il diretto interessato - però nessuno mi ha chiamato. Se lo facessero, ascolterei». Anche Andreazzoli non conferma contatti. La sua esperienza, durata tre mesi, si era interrotta a febbraio con le dimissioni, ma c'è chi giura che Bandecchi consideri la possibilità di ricominciare un discorso ambizioso proprio con lui. Quest'ultimo, accostato anche al Modena, commenta però così: «Questo come sempre accade di questi tempi, è il periodo delle tante chiacchiere. Io ora sono a Massa e non so proprio cosa si dica a Terni». Per un direttore sportivo alternativo a Leone,invece, oltre a Sabatini si parla ancora del possibile ritorno di Danilo Pagni, o di quello di Mauro Meluso. Ma attenti, anche qui, alle sorprese, che potrebbero chiamarsi Pietro Accardi, o Pasquale Foggia.