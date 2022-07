Ternana, ancora poche tessere e il mosaico sarà completato

Il ritiro di Cascia sta per finire, il 15 luglio esce il calendario del campionato, l'8 agosto l'esordio in Coppa Italia. La stagione nuova avanza a grandi passi e la Ternana sta completando i tasselli ancora mancanti. E' ufficiale il giovane attaccante Samuele Spalluto, si attende la conclusione della trattativa per riprendere il difensore Luka Bogdan dalla Salernitana, si trattano almeno altri tre giocatori. Ancora un centrocampista (o due, se ci sarà anche qualche under), forse un altro difensore centrale e probabilmente un esterno difensivo destro, oltre a un portiere. Sono queste, presumibilmente, le tessere ancora mancanti di un puzzle praticamente quasi finito e quest'anno reso più solido dalla continuità di gruppo. Arrivi ai quali corrisponderanno delle cessioni, due conti fatti per rientrare nel limite massimo degli over e la prima missione sarà compiuta. Poi, se il mercato dovesse da qui ai primi di settembre presentare qualche occasionissima, ci si può pensare. Intanto, si punta a delineare del tutto la rosa. Spalluto arriva in prestito dalla Fiorentina, con diritto di riscatto e controriscatto. Un giovane del quale si parla bene e che l'anno scorso ha fatto bene con la maglia del Gubbio. Nelle dichiarazioni rilasciate a www.fiorentina.it dice di non vedere l'ora di iniziare la nuova avventura e si attende di imparare molto dal tecnico Cristiano Lucarelli, che da calciatore è stato proprio un eccellente attaccante. Per lui che arriva, c'è Federico Furlan che va via. Ufficialmente, è della Triestina. Va in prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. L'attacco, a questo punto, teoricamente starebbe bene. Ci sono tre prime punte over che sono Alfredo Dnnarumma, Stefano Pettinari e Alexis Ferrante, ci sono due prime punte under che sono lo stesso Spalluto e Pitro Rovaglia dal quale Lucarelli si aspetta molto. A proposito di attaccanti centrali, nuova avventura per Guido Marilungo, andato alla Recanatese neopromossa in serie C, ancora in prestito. Può, magari, arrivare qualche esterno under. Nel reparto avanzato ci sono anche i due attaccanti da utilizzare da trequartisti, Antony Partipilo e Cesar Falletti. Ma per il pieno recupero dell'uruguaiano, che lavora in modo differenziato, c'è ancora da attendere e avere pazienza. Lucarelli potrebbe utilizzare lì Pettinari, come ha fatto nel primo tempo dell'amichevole di sabato scorso. Diego Peralta, invece, sarà ceduto. E' vicinissimo al Foggia, insieme ad Aniello Salzano. A centrocampo l'innesto di Francesco Di Tacchio ha dato consistenza e fisicità al reparto. Quest'anno si gioca a tre. Oltre a lui, concorrenza ampia. Ci sono Antonio Palumbo, Davide Agazzi, Mattia Proietti e Fabrizio Paghera, con il giovane Leonardo Mazza in bilico tra la possibilità di giocarsi qualche carta e quella di andare in prestito da qualche parte. C'è Filipo Damian che, come l'attaccate Ferrante, si sta giocando le chance di restare. A ritiro finito, su questi due si deciderà. Ma occhio a un possibile nuovo innesto. Viene in mente Ahmad Benali del Crotone, ma anche Grigoris Kastanos che ancora preferisce aspettare l'arrivo di una chiamata dalla serie A. O addirittura la suggestione del torinista ex Perugia Jacopo Segre, sul quale però insiste fortemente il Palermo. Per la difesa, mentre si attende Bogdan anche ieri non utilizzato nell'amichevole con lo Schalke 04, sulla fascia destra Luca Ghiringhelli piace sempre alla Spal, ma ci si guarda anche intorno. Per il portiere, Michele Di Gregorio si complica e Adrian Semper resta un'ipotesi gradita.

