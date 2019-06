© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 614 gli abbonamenti ancora disponibili per i tifosi della Ternana prima di dichiarare conclusa "con largo anticipo e con grande soddisfazione" come fa sapere la Ternana calcio attraverso una nota sul sito ufficiale, la campagna abbonamenti 2019/20 “Un amore così grande…non ha prezzo”. La risposta della città e dei tifosi all'iniziativa del presidente Bandecchi che ha voluto prezzi popolari (5 euro per l'abbonamento in curva, 8 euro ai distinti, 10 euro in tribuna) è stata entusiasmante. Ancora 614 abbonamenti in vendita prima di comunicare che non ci saranno altre tessere da staccare e che il Liberati sarà gremito da oltre 11.000 abbonati. Vista la capienza attuale del Liberati di 14.995 posti, la Ternana lascerà circa mille biglietti per la vendita nei giorni delle singole partite a disposizione dei tifosi rossoverdi oltre ai 1900 biglietti riservati per il settore ospiti.