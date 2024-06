Giovedì 13 Giugno 2024, 07:45 - Ultimo aggiornamento: 08:25

TERNI Nel silenzio, in casa Ternana si fanno manovre e spostamenti. Di che tipo, non si sa. Non si vedono, né si sentono. La Ternana è una scatola fatta con pareti abbastanza insonorizzate, tali da non far uscire nemmeno un colpettino, una minima vibrazione. Eppure, sono giorni cruciali. Ne va del futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore sportivo Stefano Capozucca lavora per individuare il nuovo allenatore e si parla di una possibile stretta finale, con possibile imminente annuncio, su un profilo in particolare già individuato. Allo stesso momento, il presidente Nicola Guida e il sindaco di Terni Stefano Bandecchi cominciano a parlare tra loro di stadio e di clinica, ma è partita già ieri anche l'interlocuzione per la sponsorizzazione che Unicusano è pronta a dare alla società, annunciata lunedì dallo stesso Bandecchi. Se ieri non c'è stata la conferenza stampa che si attendeva per conoscere dal presidente i piani e i progetti, ci sono stati comunque altri movimenti. Riguardo all'allenatore, Capozucca avrebbe già deciso. Siamo, probabilmente, davvero in dirittura d'arrivo. L'identikit del nuovo mister, a quanto pare, potrebbe delineare i tratti di un tecnico ambizioso, con esperienza nella categoria, desideroso di rilanciarsi e di rimettersi in gioco e che sappia lavorare anche con i giovani. Con l'intenzione di fare una serie C competitiva, serve un profilo che incarni questo spirito. Tra gli indiziati, cominciano a entrare in ballo anche altri possibili candidati, insieme a quelli già ipotizzati.Si sta diffondendo anche il nome di Giacomo Modica ex calciatore e capitano delle Fere di Gigi Delneri, oggi allenatore del Messina. Fino a ieri non si riscontrava alcun elemento su contatti tra lui e via della Bardesca, ma ieri pomeriggio il tecnico siciliano ha incontrato i dirigenti giallorossi e adesso i piani per il suo futuro non è detto che restino gli stessi ipotizzati fino a ieri mattina. Situazione quasi simile per Ezio Capuano, nome ancora caldo. Lui ha ancora due anni di contratto con il Taranto, l'idea di venire alla Ternana non gli dispiace, però la società rossoblu pugliese non intende liberarlo. Altri indizi porterebbero pure a Massimo Paci, già a Terni da giovane da calciatore, ad oggi fermo ma desideroso di ripartire. Voglia di ricominciare, ne ha anche Leonardo Semplici, ma con lui potrebbe sorgere il problema dell'ingaggio. Un altro papabile può essere Roberto Venturato, altro esperto, conoscitore della categoria e pronto a ricominciare ad allenare. Fino a Marco Marchionni e Alessandro Dal Canto. Un annuncio, potrebbe davvero avvicinarsi. Ma un'altra manovra, oltre a quella della scelta del tecnico, è la definizione del ruolo di Giuseppe D'Aniello. Il direttore operativo gestionale è ancora in contatto con il Catanzaro, è pronto a restare alla Ternana ma aspetta anche di avere certezze sulle sue competenze e sul suo campo d'azione, prima di capire se andare avanti ancora a Terni o se continuare a tendere l'orecchio verso i richiami calabresi. Mentre è passato ancora un altro giorno, restano sempre irrisolte troppe questioni. Finché ogni tassello non sarà al suo posto, non ci sarà nulla di preciso del quale poter parlare. E infatti, la conferenza stampa, ancora, non arriva.