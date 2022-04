Ternana ai playoff, Bandecchi adesso ci pensa e predispone pure i premi per i suoi

Lo aveva quasi annunciato a mezza bocca e scherzando, il presidente Stefano Bandecchi. Ma a quanto pare, ha previsto i premi per i calciatori e lo staff tecnico della Ternana in caso di raggiungimento dei playoff. Ultime 6 partite di campionato da giocare in serie B, con gli spareggi per la serie A ora visibili all'orizzonte, difficili da raggiungere ma aritmeticamente ancora alla portata. E poi, da qui alla fine ci sono anche tanti scontri diretti tra le squadre che ambiscono a quell'obiettivo e la stessa Ternana ne ha più di uno. Dunque, il presidente comincia a crederci e mette sul piatto una cifra di 1,6 milioni di euro proprio in premi per i suoi. Nei giorni precedenti, Bandecchi aveva quasi anticipato la cosa con un video scherzoso sui suoi canali social, chiedendo ironicamente ai suoi calciatori di “risparmiarsi”, di “giocare sereni” e di essere “sobri e rilassati”. Aggiungendo, però, una frase sibillina: “Si vuole, forse, un premio in più? Non allarghiamoci. Lasciate al vostro presidente la possibilità di fare un centro sportivo ancora migliore. Non cerchiamo risultati particolari. Siamo in un momento di crisi. Risparmiamo”. Ma la risata finale del video, dice tutto. I premi, in casa Ternana, ci saranno. Pronti a essere elargiti. Ovviamente, in caso di conquista dei playoff.

