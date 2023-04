Ternana addio sogno playoff: al Liberati il Venezia vince 4-1

Terni - La Ternana getta al vento l'occasione per agganciare i playoff. Lo fa regalando tre gol nel primo tempo, col Venezia che espugna il Liberati meritamente per 4-1 colpendo anche una traversa e facendosi parare un rigore da Iannarilli. Troppo brutto per essere vero.

I veneti, dopo aver preso una traversa con Hristov, passano in vantaggio con Carboni di testa dopo un calcio d'angolo. Il raddoppio arriva su un pasticcio Bogdan-Iannarilli che consente a Pohjanpalo di segnare a porta vuota. Prima dell'intervallo Ellertsson va in gol dopo una ripartenza.

Nell'intervallo Lucarelli lascia nello spogliatoio Palumbo ma non cambia l'inerzia della partita tanto che al sesto Iannarilli para un rigore a Pohjanpalo, mentre al 26' è Cheryshev ad infilare il poker. Il gol della bandiera lo segna Capanni. Il primo con la Ternana.

TERNANA-VENEZIA 1-4

MARCATORI: pt 21 Carboni, 32’ Pohjanpalo, 44’ Ellertsson; st 26’ Cheryshev, 33’ Capanni

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Diakité, Bogdan, Sorensen, Corrado (30’ st Martella); Agazzi, Di Tacchio (13’ st Proietti); Partipilo (13’ st Donnarumma), Falletti (21’ st Capanni), Palumbo (1’ st Defendi); Favilli. A disp. Krapikas, Vitali, Ghiringhelli, Mazzarani, Cassata, Paghera, Onesti. All. Lucarelli.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Hristov (37’ st Sverko), Svoboda, Carboni; Candela (26’ st Ciervo), Anderson (14’ st Busio), Tessmann, Ellertsson (26’ st Cheryshev) , Zampano; Pohjanpalo (37’ st Pierini), Johnsen. A disp. Bertinato, Neri, Modolo, Milanese, Ceppitelli, Novakovich. All. Vanoli.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

RETI: pt 21 Carboni, 32’ Pohjanpalo, 44’ Ellertsson; st 26’ Cheryshev, 33’ Capanni

NOTE: spettatori 5.804 per un incasso di euro 51.596. Ammoniti Di Tacchio, Defendi, Hristov, Johnsen, Bogdan per gioco falloso, Joronen per comportamento non regolamentare. Angoli 2-4. Al 6’ Iannarilli para un rigore a Pohjanpalo. Recupero tempo pt 1’ st 3’.