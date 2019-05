TERNI Campagna abbonamenti avviata in netto anticipo, con tanto di novità sui prezzi. La Ternana calcio lancia le tessere per la prossima stagione 2019-2020 che cominceranno ad essere messe in vendita già tra un paio di settimane. Ma la vera novità è data dai prezzi, bassissimi. Abbonarsi in curva, quest'anno, costerà appena 5 euro. 8 euro sarà invece il costo dell'abbonamento per i distinti, mentre quello per le tribune costerà 10 euro. Una decisione tanto sorprendente quanto innovativa, voluta dalla società rossoverde. Un segnale alla tifoseria, che suona anche come un invito a tornare allo stadio a tifare per le Fere. Nel comunicare i prezzi e nel preannunciare imminenti iniziative per lanciare la campagna abbonamenti, la Ternana comunica pure che i prezzi dei biglietti per ogni singola partita resteranno invariati rispetto all scorso anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA