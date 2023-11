La Ternana perde ancora e la crisi pare irreversibile. Col Venezia finisce 0-1.

Terni - L'ottimismo lascia ormai spazio al realismo. Anche contro il Venezia la Ternana soccombe per 1-0. La squadra rossoverde non gioca neanche male ma 29' della ripresa subisce un gol che una squadra di serie B non può prendere. Lancio di 40 metri di Tessmann per Johnsen che a tu per tu con Diakitè, controlla alla perfezione servendo l'accorrente Busio che insacca.

A questo punto la società dovrà prendere la decisione rispetto alla permanenza o meno di Cristiano Lucarelli che suo malgrado, sembra aver perso il controllo rispetto. Contro la gara che può decidere, anzi deve, decidere il proseguo della stagione, lascia in panchina Falletti. Una volta che entra, la Ternana subisce il gol.

TERNANA-VENEZIA 0-1

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Capuano, Lucchesi (28’ st Celli); Casasola, Luperini (35’ st De Boer), Labojko (35’ st Dionisi), Pyyhtia (35’ st Viviani), Corrado; Favilli, Raimondo (21’ st Falletti). A disp.

Brazao, Sorensen, Mantovani, Favasuli, Distefano, Garau, Marginean. All. Lucarelli

VENEZIA (3-5-2): Bertinato; Altare, Modolo (40’ st Dembele), Sverko; Candela, Lella (1’ st Johnsen), Busio, Tessmann, Ellertson (25’ st Gytkjaer); Pohjanpalo (34’ st Zampano), Pierini (25’ st Bjarkason). A disp. Grandi, Purg, Jajalo, Tcherychev, Ullmann, Andersen, Olivieri. All. Valoti

ARBITRO: Mariani di Aprilia

RETE: st 29’ Busio

NOTE: spettatori 3.838 per un incasso di 21.063 euro. Ammoniti Busio per gioco falloso, Jojnsen per proteste. Angoli 4-4. Recupero tempo pt 1’, st 6'