I tifosi prima di Ternana-Venezia urlano ai rossoverdi: "Sveglia!"

Terni - Nel momento in cui i giocatori di Ternana-Venezia si schierano in campo, i tifosi della curva Nord espongono tre striscioni con il seguente contenuto: "Siete stati applauditi finché in campo avete dato battaglia non avremo più pazienza se non si lotta per la maglia. Sveglia!".

Nonostante la promozione per portare un genitore allo stadio insieme al proprio figlio, le presenze allo stadio Libero Liberati sono più basse del solito. Evidentemente lo stato d'animo dopo la partenza negativa in campionato è eloquente.