La Ternana illude con Casasola ma il Sudtirol pareggia su rigore in pieno recupero

Terni - Nel pareggio tra Ternana e Sudtirol per 1-1, i rossoverdi escono con la mente a pezzi. Il motivo? La squadra di Cristiano Lucarelli passa in vantaggio con Casasola, costruendo diverse occasioni con Raimondo e soprattutto Corrado. Quando sembrava che la prima vittoria in campionato potesse finire in cassaforte, arriva il fallo di Pyyhtia su Cisco in area di rigore. Una grossa ingenuità che consente a Casiraghi di calciare il penalty e pareggiare una partita in maniera fortunata. Lucarelli questa volta si arrabbia con i suoi, con un calcio rompe la bandierina abbandonando il terreno di gioco senza effettuare il consueto cerchio magico.

TERNANA-SUDTIROL 1-1

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola (36’ st Sorensen), Luperini, Labojko (31’ st Marginean), Favasuli (22’ st Pyyhtia), Corrado; Falletti (36’ st Dionisi), Raimondo (31’st Favilli).

All. Lucarelli. A disp. Brazao, Celli, De Boer, Distefano, Viviani, Travaglini, Lucchesi

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi (36’ st Lunetta); Ciervo (1’st Rover), Broh (1’ st Pecorino), Tait, Casiraghi; Lonardi( 44’ st Cisco); Odogwu. All. Bisoli. A disp. Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Cuomo, Rauti, Shiba, Kofler, Peeters

RETI: pt 23’ Casasola; st 49’ Casiraghi

ARBITRO: Tremolada di Monza

NOTE: spettatori 3.909 per un incasso di 24.329 euro. Ammoniti Capuano, Casiraghi, Labojko, Luperiniper gioco falloso. Angoli 5-7 per il Sudtirol. Recupero tempo pt 1’, st 8’.