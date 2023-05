Ternana festeggia la salvezza nonostante la sconfitta col Frosinone. I rossoverdi non vanno sotto la curva

TERNI - Nonostante la quinta sconfitta consecutiva, la Ternana festeggia la salvezza. L'ultima partita di campionato regala emozioni per quanto riguarda il numero di reti segnate, un po' meno per il risultato finale che vede il Frosinone aggiudicarsi il match con i rossoverdi per 3-2. Così Cristiano Lucarelli chiude la parentesi con la Ternana, collezionando la quinta sconfitta consecutiva. Un record negativo.

Dopo l'ultimo cerchio magico, i calciatori decidono di non salutare le curve. E' il presidente della Ternana Stefano Bandecchi dopo un dialogo aspro con il capitano Marino Defendi ad obbligarli.

Per la squadra di Fabio Grosso la festa continua.

TERNANA-FROSINONE 2-3

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (37’ st Mazzarani), Diakitè, Sorensen, Corrado; Paghera (31’ st Proietti), Di Tacchio, Coulibaly (37’ st Martella); Partipilo (3’ st Capanni), Falletti; Favilli (31’ st Donnarumma).

A disp. Krapikas, Vitali, Ghiringhelli, Bogdan, Ndir, Ferrante. All. Lucarelli

FROSINONE (4-3-3): Loria; Monterisi, Lucioni, Kalaj, Cotali (36’ st Kujabi); Rohdén, Boloca, Gelli (1’ st Kone); Insigne (25’ st Caso), Moro (14’ st Borrelli), Garritano (14’ st Selvini). A disp. Turati, Szyminski, Bidaoui, Sampirisi, Baez, Mazzitelli, Olivieri. All. Grosso

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

RETI: pt 6’ Garritano, 32’ Favilli, 34’ Partipilo; st 30' Lucioni, 33' Kone

NOTE: Spettatori 4.037 per un incasso di euro 29.824. Ammoniti Boloca e Falletti per gioco falloso, Defendi e Kone per reciproche scorrettezze. Angoli 6-2 per la Ternana. Recupero tempo, pt 2’, st 3' Prima della partita osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna.