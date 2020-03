Ultimo aggiornamento: 15:40

Proseguono le attività della direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 rivolte alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19. Termoscanner in tutte le sedi aziendali. Lo strumento per la misurazione di temperatura a distanza, si rivelerà utile anche in futuro quando si entrerà nella fase post-emergenziale.Non solo, ma da domani primo aprile l’Azienda attiverà tre Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), con postazioni a Terni, Foligno e Spoleto finalizzate, in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali, alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Si prevede, inoltre, il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza e l’estensione delle postazioni in tutte le aree territoriali di competenza dell’Azienda Usl Umbria 2 grazie all’adesione dei professionisti registrata in questi giorni. Ecco quanto dichiarato dalla Usl 2 in una nota:1) Nella zona rossa diparte oggi un approfondito screening su tutta la popolazione.2) Distretto di Orvieto: in questa fase delicata nella quale la Direzione strategica e tutti i servizi aziendali sono impegnati 24 ore su 24 a gestire l’emergenza, si ritiene utile e doverosaNel distretto di via Postierla ad Orvieto si è registrato, 14 giorni or sono, un unico caso di positività che ha riguardato un nostro operatore. La Direzione è intervenuta tempestivamente avviando un approfondito monitoraggio dei contatti stretti ed eseguendo nei tre giorni successivi interventi di sanificazione di tutti i locali. Anche la polemica relativa all’impiego in attività di pre triage della tendostruttura della Protezione Civile installata in prossimità della sede distrettuale di Orvieto non ha ragion d’essere in quanto gli accessi agli ambulatori vengono programmati dal Cup secondo la priorità della prestazione. L’unica funzione richiesta a tale installazione è di una sala d’attesa in caso di eventi atmosferici avversi.4): in relazione alla lettera aperta di alcuni familiari di pazienti ricoverati presso una struttura residenziale di Castel Giorgio dove nei giorni scorsi sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19, insieme alle misure di prevenzione e tutela della salute già tempestivamente poste in essereL’unica priorità è la piena tutela della sicurezza di tutti, al di là di aspetti logistico-organizzativi che in questo caso assumono un valore secondario.5) Ospedale di Spoleto: la direzione dell’Azienda si è impegnata su più fronti, per garantire la funzionalità di tutti i reparti e tutte le strutture. Il commissario straordinario Massimo De Fino ha firmato la delibera 332 che prevede l’attivazione di numerosi contratti libero professionali per pediatri, anestesisti, e dirigenti medici autorizzati.Raccomandazioni alla popolazione «E’ sempre fondamentale – fa sapere la Direzione dell’Azienda Usl Umbria 2 – rinnovare l’appello die seguire con rigore le misure per il contenimento della diffusione del virus. Si raccomanda quindi di non muoversi e in caso di necessità contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale o il numero verde 800.63.63.63”.