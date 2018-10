© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Anas ha dato il via libera questo pomeriggio alle ore 19 alla riapertura definitiva della strada Valnerina dopo che i tecnici del Comune hanno comunicato che questa è libera e che le operazioni di smontaggio della passarella Telfer sono terminate. Tre tronconi della passerella sono stati collocati in maniera ordinata e allineata sul lato destro del fiume Nera. Il quarto è ancora da collocare nel lato di Papigno, ma queste operazioni non influiscono sulla viabilità. Intanto i tecnici stanno procedendo al ripristino della segnaletica e dei sistemi di sicurezza lungo la strada, mentre si stanno smontando e portando via le gru. L'assessore Melasecche ha espresso grande soddisfazione per la conclusione delle complesse operazioni di smontaggio nei termini che erano stati previsti e annunciati. Ha anche rivolto un ringraziamento a tutti i tecnici e alle maestranze impegnate nelle operazioni.