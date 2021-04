Terence Hill si vaccina ad Amelia e fa l'autografo sul simbolo della primula

AMELIA Terence Hill ha deciso di vaccinarsi e lo ha fatto ad Amelia. Questa mattina il famoso attore è andato al punto vaccinale in località Paticchi per sottoporsi, come prevede il protocollo per la sua categoria anagrafica, alla vaccinazione con il farmaco della Pfizer.

«E' arrivato prestissimo -racconta Graziella Fabrizi capo del gruppo Cisom Terni Amelia che offre supporto alla campagna vaccinale - e discretamente, si è messo in fila insieme agli altri utenti. Riservato, tranquillo, come è sempre stato. Un paio di persone che erano in fila insieme a lui l'hanno ovviamente riconosciuto e gli hanno chiesto l'autografo, qualcun altro una foto, a cui lui si è prestato volentieri. Poi - chiude- dentro, ha firmato la primula. Quella sul tabellone che promuove la campagna vaccini».

Tutto è filato liscio, la profilassi è stata eseguita senza problemi di sorta. Dopo l'iniezione, l'attore ha aspettato i quindici minuti previsti per assicurarsi che non si verifichino reazioni di choc anafilattico e poi ha lasciato il presidio.

