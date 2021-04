Tentato furto al supermercato ma i ladri non riescono a portare via nulla

Tentato furto a un supermercato di Narni scalo: i ladri hanno tentato di rubare la cassaforte ma non ci sono riusciti. I malviventi, infatti,hanno sfondato le sbarre del parcheggio del supermercato entrando con l'auto ma la cassaforte era stata prudentemente protetta da un bancale e così non sono riusciti a portare via nulla. Il colpo era stato messo a segno, invece, pochi giorni prima, in un supermercato della stessa catena di Spoleto. I carabinieri sono alla ricerca di un'auto che sarebbe stata ripresa dalle telecamere della zona.

