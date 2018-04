TERNI Dopo aver tentato di rubare cinque bottiglie di alcolici dal Carrefour di via Bramante ha cdercato di accoltellare un addetto che stava cercando di fermarlo. Ma è stato disarmato da un ambulante senegalese, che ha visto la scena ed è subito intervenuto. Il ragazzo marocchino ma nato in Italia, 21 anni, è stato arrestato dali agenti della squadra volante di Terni . Il grave episodio è accaduto intorno alle 16 di giovedì scorso. Il giovane ha oltrepassato la cassa del supermercato facendo scattare l’allarme antitaccheggio. Il responsabile del centro, che si è subito reso conto di quanto stava accadendo, lo ha raggiunto e fermato. Per tutta risposta il ragazzo, che aveva addosso cinque bottiglie di alcolici, ha estratto dalla tasca destra dei pantaloni un coltello con cui ha tentato di colpire l’addetto. Decisivo, a quel punto, l’intervento del giovane nigeriano che è intervenuto alle spalle del rapinatore, bloccandone il braccio e facendo cadere a terra il coltello. Tra l'altro il giovane marocchino stava fuggendo in sella ad una bici elettrica rubata da pochi giorni. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19