Tensione al carcere di Orvieto, polizia penitenziaria in agitazione. E il direttore blocca l'occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Alta tensione al carcere di Orvieto. Avevano l'intenzione di occupare la struttura di via Roma gli agenti della polizia penitenziaria dopo l'assemblea che mercoledì ha sancito lo stato di agitazione ma l'intervento del neo direttore Paolo Basco, intenzionato a chiamare i carabinieri, ha bloccato la protesta. «A fronte di tale indecorosa quanto deplorevole “minaccia” - spiega il segretario regionale del Sappe, Fabrizio Bonino - l’assemblea ha deciso all’unanimità di interrompere la riunione onde evitare ulteriori inasprimenti e, soprattutto, per evitare l’incresciosa eventualità di subire l’umiliazione di essere invitati ad uscire dal proprio istituto da un’altra forza dell’ordine».Una frattura tra personale e dirigenza che il sindacato di polizia penitenziaria definisce «insanabile» puntando il dito contro «un ingiustificabile autoritarismo a dispetto dei diritti dei lavoratori». Nel mirino dell'assemblea del personale del carcere di via Roma, alla quale hanno partecipato venti agenti, la «drastica modifica dell’organizzazione dei turni di lavoro del personale imposta unilateralmente senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali, il conseguente abbassamento dei livelli minimi di sicurezza in servizio, soprattutto nei turni serali e notturni dove è previsto un massimo di 4 unità a presidio dell’intero istituto, l'aumento esponenziale dei carichi di lavoro per il personale derivanti dalla nuova organizzazione dei servizi su 4 turni giornalieri anziché su 3, come da sempre si operava nell’istituto orvietano per la cronica e certificata carenza di personale di polizia penitenziaria, l'assenza di qualsiasi tipo di relazione sindacale con il nuovo direttore il quale, a due mesi dal suo insediamento, l'assenza di qualsiasi tipo di relazione con il comandante del reparto e con il suo vice i quali, seppur diretti responsabili della gestione dell’area sicurezza, non hanno mosso un dito per ostacolare la nuova organizzazione del lavoro imposta dal neo direttore». E ancora la «ritardata programmazione dei turni mensili e settimanali di servizio, soggetti anche senza preavviso a continui cambiamenti con spostamento o riduzione di ferie e annullamento di riposi nelle giornate previste, la mancata comunicazione e concertazione sui piani ferie estivi, natalizi e pasquali, la mancata retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario, prestato perfino al 2018, la criticabile gestione delle risorse per il lavoro straordinario, con incoerente distribuzione».Alla luce di questo l'assemblea aveva chiesto un immediato incontro con il direttore del carcere che tuttavia, riferisce ancora Bonino, «ha detto di non essere "obbligato a presentarsi al personale” e che in caso di “occupazione dell’istituto avrebbe chiamato i carabinieri per sgombrare la polizia penitenziaria"». «A brevissimo - conclude il segretario del Sappe - sarà convocata una nuova assemblea del personale per individuare altre e più incisive forme di protesta che potrebbero essere adottate ad oltranza fino a quando non interverranno autorità superiori a risolvere i conflitti, auspicabilmente con l’avvicendamento della dirigenza orvietana».