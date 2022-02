Tennistavolo, quattro giorni di gare a Terni con tutte le categorie giovanili

Il PalaTennistavolo Aldo De Santis di Terni ospiterà da venerdì 25 a lunedì 28 febbraio il 2° Torneo Nazionale Giovanile della stagione, organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, che coinvolgerà gli atleti e le atlete dei settori Under 21, Under 19, Under 17, Under 15, Under 13 e Under 11. Sarà l’occasione per vedere all’opera i migliori talenti del movimento tricolore e i numeri molto alti sono indicativi della voglia di tutti di giocare e confrontarsi.

In ambito maschile andranno in campo 81 atleti nell'Under 21, 94 nell'Under 19, 107 nell'Under 17, 111 nell'Under 15, 96 nell'Under 13 e 35 nell'Under 11 (totale 524) e nel femminile 26 atlete nell'Under 21, 32 nell'Under 19, 49 nell'Under 17, 51 nell'Under 15, 42 nell'Under 13 e 19 nell'Under 11 (totale 219), per un complessivo di 743. Il numero dei partecipanti previsti non consente l’accesso degli spettatori, per non eccedere il massimo numero di persone ammissibili calcolato nel 60% della capienza dell'impianto come da normativa anti Covid per le manifestazioni al chiuso.

Ogni atleta potrà partecipare alle competizioni di singolare di due settori, il proprio e quello successivo. Chi è tesserato Under 11 potrà dunque gareggiare anche in Under 13, i pongisti Under 13 anche in Under 15 e così via, salvo naturalmente gli appartenenti all'Under 21, che saranno impegnati solo nel singolare di pertinenza.

Venerdì 25 nel pomeriggio si misureranno i settori Under 21 maschile e femminile. Sabato 26 sarà il turno degli Under 19 e degli Under 15. Domenica 27 toccherà agli Under 17 e agli Under 13. Chiuderanno lunedì 28 gli Under 11. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.