Marco e Giorgio Ruello, fratelli, sono tra i pochi tennisti ternani di prima e seconda categoria ad essere tornati in campo. L'hanno fatto rimanendo a due metri di distanza, ognuno con il suo tubo di palline e la doccia non l'hanno fatta al circolo. «Abbiamo rispettato le norme anche se viviamo nella stessa casa» spiegano. In Lombardia, Veneto e Marche invece l'attività dei circoli è già ripresa senza limitazione di categoria e con protocolli interni spesso differenti. Al Tennis Club Ancona misurano la temperatura prima di entrare e c'è l'obbligo di indossare guanti e mascherina per andare a pagare in segreteria, che in teoria dovrebbe rimanere chiusa. In Lombardia l'accesso agli impianti viene consentito addirittura a tutti i cittadini. Non per lezioni individuali o in piccoli gruppi, perché si tratterebbe di attività didattica e non di mera attività sportiva. Il protocollo Fit consente per atleti di prima e seconda categoria «attività al gioco del tennis, padel, beach tennis e tennis in carrozzina su prenotazione, limitatamente al singolare, oppure agli allenamenti individuali, oppure alle lezioni private one-to-one o in piccoli gruppi». I sedici circoli umbri della provincia di Terni chiedono lo stesso trattamento riservato ad altre regioni. Su oltre duemila giocatori, solo otto tennisti di prima e seconda categoria possono al momento tornare in campo. A questi se ne aggiungono i cinque del padel che peraltro possono giocare solo in singolare svolgendo lezioni private e partite uno contro uno. Almeno fino al 18 maggio quando ci sarà la ripresa degli sport di squadra, perchè il padel nella sua forma tradizionale, ovvero in doppio, non può evidentemente essere considerato sport individuale. Di tornei al momento neanche a parlarne, anche se pare aprirsi qualche spiraglio per gli amatori e da Todi rimbalza la voce di un super torneo a metà giugno con addirittura Fognini e Berrettini tra gli invitati. Ma ad oggi l'orientamento dei circoli ternani è consentire solo lezioni individuali, in coppia o match di singolare, ai giocatori di prima e seconda categoria.E seguire il protocollo Fit che invita i giocatori all'utilizzo di guanti e mascherine e al mantenimento della distanza di almeno due metri. Raccomanda ai circoli di tenere chiusi spogliatoi e docce ma aperti porte e cancelli per evitare che vengano toccati. Programmare gli orari di utilizzo dei campi in modo da evitare il sovraffollamento e mettere a disposizione dei giocatori: un distributore di gel idroalcolico, un prodotto detergente disinfettante, carta usa e getta e un cestino con un sacchetto di plastica per consentire la pulizia di panchine, sedie e rete. . «Abbiamo usato il gel igienizzante prima e dopo essere entrati in campo e la doccia l'abbiamo fatta a casa. Almeno ci siamo dimenticati del lungo tempo trascorso in isolamento» dicono i Ruello. Filippo Parca, giocatore di seconda categoria, dice: «Tornare in campo è stato bello, ma fa effetto vedere la struttura vuota. Il tennis è un modo per ripartire e non esiste prima, seconda, terza o quarta categoria»