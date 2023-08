Sabato 12 Agosto 2023, 16:07

LE SCELTE

PERUGIA Tempo di riassetto dalle parti del centrodestra. Fratelli d'Italia cambia il coordinatore regionale e la Lega attende da Salvini il nome del futuro segretario nella speranza di un congresso unitario. Il punto è chiaro: si scelgono i nuovi generali in vista della grande battaglia, quella che il prossimo anno porterà alla scelta su Palazzo Donini.Giorgia Meloni ha atteso la giornata di San Lorenzo per sistemare la casella Umbria: partito affidato al suo fedelissimo Emanuele Prisco, con il senatore Franco Zaffini "spostato" nel ruolo di responsabile nazionale del "dipartimento pubblica amministrazione e affari regionali". Tra Prisco e Meloni la sintonia viene da lontano: stessa generazione e un percorso politico di fatto sempre comune. In occasione delle elezioni dello scorso anno, Meloni aveva garantito proprio all'amico Emanuele la posizione sicura di capolista nel proporzionale della Camera, poi la decisione di affidargli l'incarico "pesante" di sottosegretario al ministero dell'Interno. In fin dei conti, l'ex assessore all'urbanistica della giunta Romizi aveva già fatto il "mestiere" di coordinatore umbro di FdI qualche anno fa e di recente ha occupato il medesimo ruolo da commissario nelle Marche. «Sono onorato della fiducia che Giorgia Meloni mi ha rinnovato nominandomi nuovamente alla guida del partito in Umbria - le parole di Prisco - in bocca al lupo all'amico Franco Zaffini, lo ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi come coordinatore regionale. La comunità politica di FdI in Umbria è composta da tanti appassionati militanti, amministratori e dirigenti di spiccata qualità, che saranno determinanti nella prossima delicata stagione per il centrodestra umbro».Impossibile, però, non pensare che dietro la scelta ci siano anche i ko nelle ultime tornate amministrative. Il caso Terni è emblematico, prima però sono arrivati gli scivoloni a Città di Castello e Spoleto - Franco Zaffini è di quelle parti - col centrodestra vittima più delle proprie divisioni che della bravura degli avversari.In casa Lega, invece, la data segnata in rosso sul calendario è il 30 settembre. Quel giorno si celebrerà il congresso regionale. Martedì la governatrice Donatella Tesei e l'assessore alle infrastrutture Enrico Melasecche hanno incontrato Matteo Salvini: si è parlato di cantieri, galleria Tre Valli, Alta velocità, aeroporto, ma anche di partito. Tesei e Melasecche hanno rimarcato - anche stavolta - la necessità di un cambio di passo. Dal canto suo, il "capitano" punta ad un congresso unitario, per questo con molta probabilità toccherà a lui fare il nome del futuro segretario regionale. Papabili: su tutti il deputato Riccardo Marchetti (curiosità, come Prisco anche lui ha fatto il commissario del partito nelle Marche), in alternativa il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, meno probabile la scelta del capogruppo in consiglio regionale Stefano Pastorelli. Improbabile la conferma di Virginio Caparvi come coordinatore, pure lui come Zaffini deve giustificare le ultime sconfitte alle amministrative e poi la fortissima burrasca all'interno del partito. Lui ha fatto sapere ai consiglieri regionali, incontrati nei giorni scorsi, di voler decidere nei primi giorni di settembre magari dopo un incontro a tre con Tesei e Salvini. Fatto sta che nell'ultima riunione del consiglio federale proprio Matteo Salvini ha rimarcato a tutti che Donatella Tesei presidente di Regione non si tocca.Federico Fabrizifederico.fabrizi@ilmessaggero.it