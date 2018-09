Effetto Telfer. Un incidente annunciato. Una macchina si è ribaltata questa mattina all'altezza della Romita, lungo la strada di San Liberatore che da giorni è presa d'assalto dopo la chiusura della Valnerina. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere la donna che si trovava alla guida dell'auto che si è ribaltata. Tanto spavento, qualche contusione ma nulla di grave per la settantenne che si trovava al volante.



Nei giorni scorsi si erano registrati numerosi interventi per sollecitare il Comune di Terni a prendere provvedimenti perché la strada di San Liberatore non può reggere il carico di auto che si è riversato dopo la chiusura della Valnerina all'altezza del bivio di Papigno per consentire le operazioni di rimozione della Telfer che inizieranno, forse, martedì. Il circolo del Pd di Collestatte, un attivista di Senso Civico, residente a Collestatte, e pochi giorni fa l'appello di un genitore: « non fate passare il pulimino della scuola in quel punto è troppo pericoloso » . Appello lanciato sul Messaggero dopo che per la seconda volta il pulmino della scuola si era bloccato sulla salita della Romita . Strada stretta, sassi ovunque, siepi che coprono gran parte della carreggiata e attraversamenti di cinghiali. Così si presenta San Liberatore che collega la Romita a Collestate. Questa mattina un incidente che era nell'aria. Fortuna nessuno si è fatto male.





Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:27



