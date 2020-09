© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI I«Oggi è una giornata importantissima perché poniamo, finalmente, solide basi e non chiacchiere per la ricostruzione di elemento imprescindibile non solo della cultura, ma della stessa comunità cittadina», ha commentato il sindaco Leonardo Latini in occasione della presentazione del progetto.Inizia così un iter che porterà alla realizzazione del nuovo Verdi, chiuso da oltre dieci anni per problemi di agibilità. «Queste le tappe elencate dall’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati in vista dell’inizio dei lavori.IL NODO RISORSEInizio dei lavori che dovrà tenere conto delle disponibilità economiche di cui Palazzo Spada dispone per realizzare il nuovo Verdi. Una questione che l’assessore Salvati ieri ha ricordato con dovizia di particolari, dal momento che rappresenta, al momento, lo scoglio più difficile da superare. «Attualmente - ha spiegato l’assessore Salvati - abbiamo a disposizione 4.656.783 euro per il primo stralcio funzionale dei quali 2 milioni dal Mibac attualmente in fase di erogazione; 1milione 266mila euro come residuo del finanziamento regionale; 1milione 389 mila euro come devoluzione di mutui di Cassa Depositi e Prestiti». Avere però sulle mani una nuova proposta progettuale consentirà al Comune di fare passi in avanti anche sul fronte dei finanziamenti. «È chiaro - ha sottolineato l’assessore Salvati - che con il nuovo progetto finalmente definito siamo già alla ricerca dei fondi per completare l’intervento e restituire alla città il teatro nella sua completezza».LO STILEL’aspetto architettonico viene lodato anche dal consigliere di maggioranza Michele Rossi, da sempre attento alla ricostruzione del Verdi. «Vince un progetto tra quelli più “filopolettiani”» commenta Rossi. Ma soprattutto «lontano dal contestatissimo metaprogetto» che al contrario piaceva molto all’ex assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche. «È un progetto - prosegue Rossi - che giudico favorevolmente per la forma del teatro all’italiana e i vari ordini dei palchi e i vari collegamenti di accesso direttamente all’ingresso, che rimane in Corso Vecchio. Rigetta poi completamente la contestata soluzione progettuale interna al Comune, quella dell’unione di galleria e platea, che personalmente contestai anche duramente. Per il ridotto, imposto dai finanziamenti a stralcio funzionale, prevede un corretto, che non disturba, ingresso laterale».