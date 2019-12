© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - I bambini dell'emporio della San Vincenzo sono stati i veri protagonisti dello spettacolo ospitato al teatro Don Bosco per festeggiare il Natale.Presenti il vescovo, Giuseppe Piemontese, la presidente della San Vincenzo, Alessandra Rossi e la coordinatrice per l’Umbria e il Lazio, Antonella Catanzani.Nato quattro anni fa, l’Emporio Bimbi della San Vincenzo è un centro di accoglienza e di distribuzione di beni e servizi ai bambini da 0 a 12 anni in difficoltà economica o esistenziale e alle famiglie, creato dall'associazione San Vincenzo de’ Paoli e gestito attraverso la conferenza Maria Regina della Pace.Per i bimbi, oltre al laboratorio di danza, vengono organizzati laboratori didattici come il doposcuola per aiuto compiti, il laboratorio di riciclo creativo con la produzione di vari oggetti di uso comune, il laboratorio di lingua, il laboratorio di arte ed espressività.E momenti di festa che favoriscono l’integrazione e l’amicizia.«L’attività nel 2019 si è svolta regolarmente pur tra grandi difficoltà - sottolineano dalla San Vincenzo - avendo avuto una diminuzione delle entrate e un aumento del 10 per cento dei fruitori dei servizi. Il progetto ha interessato 342 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni appartenenti a 205 famiglie di 31 diverse nazionalità. Sono persone che vivono situazioni di difficoltà economica o altre situazioni di difficoltà esistenziale, famiglie straniere non perfettamente integrate, famiglie italiane che si sentono escluse in una società che emargina chi non ha i mezzi per sostenere l’alto tenore proposto come modello di vita».I beni distribuiti dei diversi settori, scuola, igiene personale, vestiario, alimentari, attrezzature e giocattoli, sono stati in parte acquistati ma molti sono stati reperiti grazie a donazioni di privati.