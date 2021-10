Terni, il teatro itinerante fa centro: a centinaia per gli spettacoli nei luoghi della cultura

Venerdì 29 Ottobre 2021, 23:53 - Ultimo aggiornamento: 30 Ottobre, 00:01

Il teatro è uscito dal teatro come luogo fisico e si è materializzato in città, lungo le strade del centro, fermandosi davanti a quei luoghi in cui, a Terni, si è fatto e si fa cultura. Un esperimento, voluto e creato dal regista Marco Plini, che ha avuto una risposta sopra le attese: centinaia di persone, infatti, hanno risposto a questo appuntamento, seguendo l'evolversi della storia attraverso perfomance di recitazione, danza, canto.

L’iniziativa, curata da Progetto Mandela e basata sull’omonimo libro di Francesco Camuffo, da cui prende il nome lo spettacolo, "Un qualche onesto divertimento", aveva preso il via il 25 settembre all’Archivio di Stato di Terni, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, con la presentazione del libro, un convegno e una mostra che è tuttora allestita e visitabile a Palazzo Mazzancolli, sulla storia del teatro a Terni.

La storia, ora, è uscita per strada, ha corteggiato la città e l'ha sedotta, portando le persone in una sorta di visita guidata alla scoperta di luoghi, personaggi ed eventi che hanno caratterizzato la cultura di Terni e ne hanno segnato la strada. «Una riflessione sul passato e sul presente per immaginare il futuro - dice Marco Plini - che niente a che vedere con i dibattiti su come deve essere il teatro Verdi o la Fontana. Perchè il teatro deve interrogare sul senso della vita, prima di tutto, indipendentemente dal luogo, dal contenitore fisico dove si esporime».

La performance itinerante ha toccato Via Goldoni, luogo del primo teatro della città e toccherà il Teatro Verdi, Palazzo Mazzancolli, il Politeama Lucioli per concludersi al Teatro Secci, a dimostrazione che la città operaia, la città dell'acciaio, è stata e, forse, lo è anche oggi, una città che ama la cultura, ama conoscere e capire.

La performance, con la regia di Marco Plini, ha visto come interpreti le attrici Cecilia Di Giuli e Elisa Gabrielli, l’esibizione della danzatrice Camilla Branchetti in una coreografia di Luisa Contessa e un video curato da Irene Loesch. Il Gruppo Vocale Ticchetettà, composto da Ambra Battistelli, Manuela Grilli, Alessandro Manciucca, Maria Serena Manciucca, Cecilia Marino, Erika Ottavi, Monica Petronio e Alessandro Rossi, accompagna l’azione che si concluderà al Teatro Secci.

Con questa iniziativa Progetto Mandela «ha voluto lanciare uno stimolo alla città per delineare un futuro di senso condiviso sui temi della cultura e del teatro e superare quegli steccati che ad oggi impediscono un dialogo sempre più necessario tra passato, presente e futuro».