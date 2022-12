Terni. Teatro dialettale e solidarietà: il 5 gennaio al Secci doppio spettacolo per sostenere Rebecca

Terni- La commedia dialettale regala tante risate ma anche tanta solidarietà, con l’obiettivo di aiutare

Rebecca a vivere una vita normale.

Appuntamento al teatro Secci di Terni, giovedì 5 gennaio, con due spettacoli, alle 17 e alle 21.

Sul palco la Compagnia de “Lu teatro a la bona” che propone “La fidanzata de mi maritu” del

compianto Francesco Martellotti.

Il ricavato andrà all’associazione “Il sogno di Rebecca”, nata per sostenere la giovanissima ternana

costretta a convivere dalla nascita contro una rara forma tumorale che la costringe a frequenti viaggi

negli Stati Uniti per curarsi.



Sarà l’occasione per apprezzare la storica compagnia dialettale ternana, che mosse i primi passiall’ombra del campanile della chiesa di San Gabriele sotto la supervisione dell’allora parroco DonFernando Benigni.Un gruppo teatrale che da anni propone commedie in vernacolo in piazze, parrocchie, borgate ed èmolto sensibile sul fronte della solidarietà del sostegno a chi ha bisogno.I componenti della compagnia continuano a coltivare la passione per il teatro dialettale, che li haportati a perfezionarsi sempre, senza mai perdere di vista il fine ultimo, quello di stare insieme neldivertimento e nell’amicizia, confezionando spettacoli sempre più graditi al pubblico.