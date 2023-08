TERNI Ultimi due appuntamenti con la stagione di prosa organizzata al teatro antico di Carsulae. Venerdì 25 agosto, alle 20.45, per sfruttare la magia creata dal tramonto dietro al palcoscenico, andrà in scena "Storia d'amore, di boschi e di follia", rappresentazione, nata da un'idea e con la drammaturgia di Andrea Giuli, per la regia di Riccardo Leonelli. Il lavoro è incentrato sul tumultuoso e difficile rapporto tra Dino Campana e Sibilla Aleramo e si basa su testi degli stessi Campana e Aleramo, di Andrea Giuli e di Sebastiano Vassalli, uno degli scrittori più apprezzati del Novecento, autore nel 1984 del libro "La notte della cometa", vincitore nel 1985 del Premio Grinzane Cavour, dedicato proprio alla dolorosa vicenda esistenziale del poeta di Marradi. La performance "Storia d'amore, di boschi e di follia" adatta e intreccia liberamente brani tratti dalle opere di Sebastiano Vassalli, brani selezionati e adattati di lettere dal carteggio Campana-Aleramo e poesie scelte dello stesso poeta, comprese nella raccolta "Canti orfici", oltre a delle parti originali, scritte dall'autore della sceneggiatura. Fulcro del lavoro i mesi turbolenti della relazione fra Dino Campana e Sibilla Aleramo, tra il 1916 e il 1917, fino all'internamento definitivo del poeta nel manicomio di Castel Pulci nel 1918 e la sua morte lì dentro nel 1932. I personaggi sono tre: Bastiano, Sebastiano Vassalli, Dino Campana e Sibilla Aleramo che, compresenti sul palcoscenico, alternano l'interpretazione attoriale delle rispettive parti, dando vita così ad una partitura drammaturgica dinamica nello spazio-tempo. Sul palcoscenico del teatro di Carsulae Benedetta Bucellato, Riccardo Leonelli e Germano Rubbi Martedì 29 agosto, al Teatro romano, ma questa volta alle 19.30, andrà in scena lo spettacolo multidisciplinare "Il canto delle pietre", "Su cantos de sas pedras", con i Tazenda, gruppo storico della musica pop sarda, con loro sul palco il danzatore e coreografo Afshin Varjavandi, gli attori Loretta Rossi Stuart, Blas Roca Rey. "Il canto delle pietre. Su cantos de sas pedras", ha vinto la trentaduesima edizione del Premio San Valentino "Un gesto d'amore", è uno spettacolo che vuole gettare un ponte ideale tra i meravigliosi paesaggi della Sardegna e quelli altrettanto belli dell'Umbria meridionale; un collegamento di odori, voci, suggestioni e riferimenti artistici tra le due terre. La voce narrante di un pastore-poeta-viaggiatore mentale collega e introduce, con le sue parole, vari momenti di performance letteraria, musicale e di danza. La rassegna è a cura del Comune di Terni, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Umbria e il Teatro Stabile dell'Umbria, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.