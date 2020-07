Perugia, fiabe animate in biblioteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tornano gli eventi per passare i pomeriggi in allegria. Uno, dedicato a bambini e famiglie, si terrà proprio oggi all’interno del giardino della biblioteca di Villa Urbani, in via Pennacchi. Si svolge nell’ambito dell’iniziativa Un giardino Family Friendly, a partire dalle ore 17. Sono previsti tanti laboratori con letture animate di fiabe e storie dal mondo, danze africane, laboratori di pittura, a cura dell’associazione Cris. Ma non solo. Spazio anche all’angolo delle farfalle, laboratorio di giardinaggio di comunità, a cura del Piedibus del BenEssere. Saranno presenti per l’occasione gli assessori Edi Cicchi (Sociale) e Leonardo Varasano (Cultura). Come tutti gli appuntamenti che vengono promossi in questo periodo, l’iniziativa, sottolineano i promotori, sarà realizzata nel rispetto delle regole anti Covid-19. Dunque l’uso della mascherina sarà obbligatorio, così come l’attenzione al distanziamento interpersonale.