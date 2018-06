Team made in Foligno alla Red Bull Soap Box Race a Roma a Villa Borghese

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - C'è anche il team made in Foligno “La scopa volante di Harry Potter” in gara domenica a Villa Borghese a Roma, dove si disputerà Il “Red Bull Soap Box Race”. Si tratta di uno degli eventi più pazzi del mondo che si propone attraverso un formula già sperimentata in tanti paesi di diversi continenti. L’equipaggio della città della Quintana, unico in competizione per la provincia di Perugia, e tra i 3 provenienti dall’Umbria (gli altri due sono ternani) è composto dai folignati Mirco Cesca, Francesco Rampi, Filippo Epifani e dalla giovane romana Carolina D’Alatri. «L’idea di partecipèare a questo evento - racconta Mirco - è venuta ame e Francesco. Ci siamo messi al’opera coinvolgendo Filippo e Carolina. Abbiamo dato corpo alle nostre idee e alla fine, tra 5mila candidati, 800 progetto presentato e 70 accettati, siamo arrivati a Villa Borghese. E’ una bella esperienza che permette di misurarsi con diversi elementi. Che vanno dalla progettazione alla realizzazione di questi mezzi un po’ pazzi senza motore, fino al confronto col pubblico. Il tutto in un clima di sana competizione e di tanto divertimento». Il team folignate all’arrivo a Roma ha montato il veicolo, cui per la passione di tutti, è stato dato il nome de “La scopa volante di Harry Potter” realizzando, come hanno fatto gli altri equipaggi, le attività in un mini paddock.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA