Lo sbaracco per provare a dare una spinta ai consumi. La novità della delocalizzazione del tavolo all'aperto per allargare il perimetro della movida. Il piano rinasci Terni prende forma. Non solo parcheggi gratis e bici a disposizione di tutti nel fine settimana, come già anticipato, ma nel piano entra anche la pedonalizzazione di via Fratini e via Cavour. L'assessore al commercio, Stefano Fatale, ieri stava definendo gli ultimi dettagli del piano, che presto sarà presentato ufficialmente. La ripartenza, però, passa anche per le leve fiscali che Palazzo Spada ha intenzione di manovrare per dare una mano a commercianti e artigiani. «Tra le misure che abbiamo deciso di varare - dice l'assessore al bilancio Orlando Masselli - c'è quella dell'esenzione di tutta la fiscalità locale per le attività economiche relativamente al periodo nel quale hanno dovuto subire l'effettiva chiusura. Stiamo dunque parlando di un'esenzione, relativa a questo periodo, della Tari, della Tosap. Per quel che riguarda le attività che si trovano in affitto in locali di proprietà del Comune saranno anche azzerati i canoni di locazione, sempre in riferimento al periodo di chiusura effettiva». «Per la Tari- prosegue Masselli - abbiamo deciso di richiedere comunque il versamento del 90% del piano tariffario del 2019, mentre sarà possibile versare il conguaglio nelle annualità successive fino al 2023». «La stessa revisione delle tariffe della Tari si baserà sull'effettivo danno subito dalle attività nei periodi di chiusura e si prolungherà nelle annualità successive».

Lo sbaracco arriva a Terni. L'iniziativa pensata per vedere all'aperto capi di abbigliamenti a prezzi ancora più bassi dei saldi si organizzerà durante un fine settimana. La data non è stata ancora decisa, ma è intenzione del Comune ripetere questa iniziativa anche più volte nell'arco di un mese. Altra novità la pedonalizzazione completa di via Fratini e via Cavoru. Operazione che prevede un accordo con i residenti delle due vie, che avranno la possibilità di usufruire di posti auto nel vicino parcheggio di san Francesco. Operazione che ancora non è stata chiusa, ma pare sia a buon punto. I parcheggi gratis nel fine settimana, le strisce blu di superficie, dovrebbero partire dalle 17.30 giovedì e venerdì, mentre il sabato per gran parte della giornata. Per le bici gratuite fondamentale sarà il ruolo dei negozi, che nel piano del Comune fungeranno da velostazioni. In pratica, lasciare la bici presa nella postazione bikesharing equivale a rimetterla al suo posto, senza incorrere in sanzioni. La novità però è la delocalizzazione dei tavoli all'aperto. In pratica se un bar o un ristorante non riesce a mettere i tavoli all'aperto in prossimità del suo locale perché non c'è più spazio, può spostarsi in un'altra piazza o via. Questo però non vuol dire che il cameriere viaggerà da una parte all'altra della città per la comanda, ma dovrà prevedere un punto ristoro (a modi street food per capirci), per bere o mangiare, che, appunto, delocalizzi la sua attività nel punto in cui ha deciso di allargare i suoi coperti all'aperto. E il tutto sarà gratuito visto che la Tosap, come stabilito dal Governo, non si pagherà per i prossimi mesi. Che la ripartenza abbia inizio.

