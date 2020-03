© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora la novità è la tolleranza di qualche mese: er la prima rata della Tari nessuna proroga, ma una moratoria. È quello che oggi la giunta Romizi delibererà per venire incontro a chi si trova a dover pagare la scadenza con gli F24 recandosi in banca o alle Poste. Proprio il rischio di dover uscire(c’è l’esempio di quanto sta succedendo per il pagamento delle pensioni) ha fatto scattare le richieste di rinvio . Ma c’è anche la situazione economica visto che la chiusura delle attività economiche non essenziali creerà problemi a tante aziende. Ecco perché, per esempio, a palazzo dei Priori avevano valutato anche un rinvio selettivo, ma l’operazione non è andata in porto.L’ipotesi su cui in Comune stanno lavorando è di una moratoria di due mesi. Cioè chi paga entro il 3 giugno non si vedrà addebitare né interessi moratori né sanzioni. Di fatto un rinvio di due mesi del pagamento anche se la scadenza segnata sulla F24 per la prima rata è quella del 3 aprile. Guarda caso la stessa data entro cui avranno valore una gran parte delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19.