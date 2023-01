Una task force per combattere il fenomeno dell'avvelenamento degli animali

PERUGIA - Una task force per combattere l'avvelenamento degli animali. Al via un corso di formazione per specifiche unità cinofile. L'assessorato all'Ambiente della Regione Umbria insieme ad Enpa (Ente nazionale protezione animali lavoreranno insieme alla Scuola umbra di amministrazione pubblica, a Pila: la struttura

ospiterà l'intero corso e l'inizio delle attività formative per addestrare le unità cinofile, composte dagli allievi con i

rispettivi cani. Il progetto “Lotta contro l'avvelenamento degli animali” era stato annunciato a Palazzo Donini a ottobre 2021 ed ora arriva all'attuazione. Il fenomeno dei bocconi avvelenati è grave e diffuso, questa iniziativa - spiega la Regione - intende concorrere a limitarne le conseguenze e a diffondere la consapevolezza e l'importanza di adottare mirate azioni di prevenzione.