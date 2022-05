Anche i carabinieri potranno utilizzare il taser Prime pattuglie già equipaggiate

Tra le prime città d’Italia, il 23 maggio 2022 anche nella città di Terni è stato avviato l’impiego operativo da parte dei carabineiri della pistola ad impulsi elettrici . L’arma è entrata a pieno titolo a far parte dell’equipaggiamento dei Carabinieri e, per primi, dei militari del Pronto Intervento (nello specifico ternano 10a+ carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia capoluogo sono già stati istruiti e dotati dell’arma). Il dispositivo potrà essere utilizzato, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, in interventi delicati di contenimento di soggetti pericolosi in evidente stato di alterazione psico-fisica, consentendo, mediante l’emissione di impulsi elettrici, un temporaneo e localizzato blocco neuro-muscolare del soggetto attinto, in modo da renderlo inoffensivo e provvedere alla sua immobilizzazione, in sicurezza, da parte degli operatori. L’impiego di tale strumento è rappresentativo dell’efficace funzionamento del coordinamento delle varie Forze di polizia che operano in Italia, e nelle singole province sotto la guida del Prefetto quale Autorità di Pubblica Sicurezza.