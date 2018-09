La pistola elettrica potrebbe essere data in dotazione alla Municipale di Terni. Lo prevede il Decreto Salvini che apre a una sperimentazione dell'utilizzo del Taser anche da parte della polizia municipale nei comuni con più di 100.000 abitanti. Terni rientra tra i comuni dove sarà possibile avviare questa sperimentazione. «Mi confronterò con il comandante Federico Boccolini per valutare opportunità e utilità di questo strumento di sicurezza», dice l'assessore con delega alla Municipale Stefano Fatale.



Fino ad oggi la pistola a impulsi elettrici, infatti, è stata consegnata solo al personale di polizia, carabinieri e guardia di finanza dei reparti addetti al controllo del territorio che ha seguito un addestramento specifico. Anche in questo caso si tratta di una sperimentazione, avviata i primi di settembre, che durerà 3 mesi. Le città coinvolte sono: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Genova, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. Ma il Decreto Salvini potrebbe allargare la platea dei comuni dove sperimentare il Taser, coinvolgendo i corpi di polizia municipale. «Vedremo», si limita ad aggiungere l'assessore Fatale.

