Venerdì 29 Aprile 2022, 11:39

Il nodo Taric è arrivato al pettine: oggi scade, infatti, il termine per pagare la prima rata, o la tariffa per intero, e scoppia la rabbia dei cittadini. Sebbene si fosse parlato nelle scorse settimane degli aumenti che avrebbe subìto la tariffa e sia stato sollevato anche il caso delle cosiddette fatture “anomale”, l’arrivo delle “cartelle” nelle case dei ternani ha riacceso la polemica e aumentato la confusione. Nel calderone delle proteste c’è finito di tutto: dagli importi più elevati rispetto allo scorso anno, alla tempistica nella ricezione degli avvisi di pagamento, alle istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti che accompagnano gli avvisi stessi. «Ho ricevuto la cartella solo ieri (mercoledì per chi legge ndr.) – lamenta Maria D.P., residente nella zona di Piazza Dalmazia – con minimo margine rispetto alla scadenza di venerdì 29, per cui sono andata subito a saldare ma credo che non sia giusto effettuare gli invii degli avvisi a ridosso della loro scadenza».

«L’importo Taric che mi è stato comunicato in questi giorni è sicuramente più alto rispetto a quello che dello scorso anno nello stesso periodo – aggiunge Franco F., 71 anni, residente nella zona di piazza Valnerina – ma andando a rivedere le fatturazioni passate, ho notato che nell’ultimo biennio ho pagato successivamente un conguaglio. La somma complessiva corrisponde all’importo che mi è stato comunicato in questi giorni da pagare. Le ipotesi quindi sono due: o sono due anni che pago già l’aumento o a fine anno mi devo aspettare un altro conguaglio. E di quale importo?».

Ma è sui social che si infiamma la protesta.

Damiano T. scrive che in un appartamento di 70 metri quadrati con 3 persone, in un condominio con mastelle «la rispondenza del codice asmr è corretta (mastella\Taric); vengono conteggiati 1520 litri, circa 38 ritiri nell'anno, per un addebito ulteriore di 180 euro per un totale di 268,83 euro considerando costi fissi e iva. Ciò porta la tariffa ad un aumento del 100% rispetto allo scorso anno. Contando che mettiamo fuori l'indifferenziato circa una volta al mese – prosegue Damiano T. - la parte "variabile" dovrebbe essere di circa un terzo. Che senso ha mettere una parte variabile in base alla quantità conferita se questa non viene realmente conteggiata? E’ giusto penalizzare chi fa correttamente la raccolta differenziata conferendo il meno possibile di rifiuto indifferenziato?».

Gli fa eco Emanuele N.: «anche a me, vengono tassati sulla quota variabile base 50 conferimenti di indifferenziato. Considerando che in un anno ci sono 52 settimane che incentivo è a produrre meno indifferenziato? Al contrario ora che so che tanto ce l'ho già pagato, questo è un incentivo a conferirne di più».

Francesco E., che parla di un aumento della Taric per lui del 50%, mette l’accento invece su un altro problema: «leggendo le istruzioni ho notato qualche incongruenza con ciò che l'operatore o chi per lui ha affermato per il corretto conferimento dei rifiuti, e, mi riferisco alla plastica e metalli. Gli oggetti - si legge nelle istruzioni - devono essere posizionati all'interno della mastella senza sacco. Ho una domanda: spesso nella mastella non entra neanche un terzo di ciò che si produce. Abitando in un condominio dove tutti abbiamo mastella personale, vedo che questo non è solo un mio problema. Quindi domando: una volta che la mastella è piena, dove dovrei portare la rimanente plastica e metallo?».