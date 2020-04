© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO «Tutti stiamo facendo sacrifici enormi per le limitazioni imposte dalla quarantena, in primis i nostri bambini, ma non è il momento questo di allentare l'attenzione: vi invito ad evitare anche le passeggiate con i figli sotto casa, restiamo a casa e limitiamo assolutamente allo strettissimo necessario tutti gli spostamenti». Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, commenta così la circolare del 31 marzo del ministero degli Interni e i successivi chiarimenti del Viminale inerenti il divieto di ogni forma di assembramento. «Le regole sugli spostamenti - spiega il sindaco in una nota -non sono affatto cambiate. Sono limitate a motivi di lavoro, di assoluta urgenza o di necessità e di salute. Siamo ancora nella fase evolutiva della diffusione del virus e non possiamo permetterci di abbassare la guardia tantomeno mettendo a rischio la salute dei nostri bambini e delle nostre famiglie.I controlli della polizia locale e delle forze dell'ordine sono in corso e sono stati intensificati». Come noto, le sanzioni sono state inasprite e, alla luce delle comunicazioni da parte del Governo sulla proroga temporale di tutte le misure di contenimento del Covid-19, in attesa di provvedimenti ufficiali, stiamo valutando l'applicazione di ulteriori provvedimenti restrittivi per limitare gli spostamenti«.