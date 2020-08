Terni, tamponi e test sierologici: chi può farli, quando sono gratuiti e quando a pagamento, dove farli

Tamponi, istruzioni per l'uso. Sono in tanti a chiedersi se è possibile fare un tampone, come e dove. Ecco le risposte.

Se si proviene da paesi a rischio (anche se asintomatici) o si è sintomatici. Nel caso in cui vi sia un caso sospetto di Covid 19 il medico di famiglia segnala il caso al servizio dell’Asl che dispone l’esecuzione del tampone. Il test è gratuito e il percorso successivo alla segnalazione viene seguito dal servizio.

Se non si hanno sintomi e non si è viaggiato nei paesi a rischio. Il tampone diventa a pagamento per la persona asintomatica e che non proviene da Paesi a rischio che richiede la prestazione per interesse soggettivo. In tale casistica rientrano tutti gli accertamenti richiesti dal cittadino per suo interesse: a titolo esemplificativo, i test richiesti per accedere a paesi stranieri, ad Università, per effettuare sport, per sicurezza personale, per screening dei lavoratori.

Anche in questo caso la prestazione deve essere richiesta dal soggetto interessato al medico il quale effettuerà la richiesta su ricetta bianca a totale carico del cittadino (tampone 76,90 euro; test sierologico: 9,70). La prenotazione può essere effettuata presso il Cup. Mentrenon sono ancora state individuate dalla Regione le categorie a rischio, per le quali la prestazione può essere prescritta dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale.

Minorenni e disabili. Per i pazienti minorenni, sarà necessario l’accompagnamento di chi ha la patria potestà, mentre per i pazienti con disabilità è indispensabile la presenza di un tutore.

Dove farli. Nel caso una persona voglia fare un tampone o un test sierologico per sua sicurezza, senza avere sintomi e senza provenire da paesi a rischio, può accedere ai laboratori privati autorizzati dalla Regione a farli. A Terni sono diversi. Al momento i tamponi vengono fatti dal centro Servizi Sanitari di via Cesare Battisti mentre è possibile fare i test sierologici presso Salvati Diagnostica in Piazza Mercato. L'elenco potrebbe aggiornarsi quanto prima.

