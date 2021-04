A Guardea il Comune organizza una maxi campagna screening

TERNI E’ in programma venerdì prossimo a Frattuccia di Guardea una campagna screening anti covid-19. L’iniziativa, riferisce il sindaco e presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, ha lo scopo di verificare l’eventuale presenza di casi fra la popolazione residente nella frazione. “Avere un quadro della situazione è importantissimo per evitare che situazioni non apparenti possano degenerare e diffondere il contagio”, sottolinea Lattanzi. I test sierologici con pungi dito verranno eseguiti su base volontari fra tutti i cittadini che aderiranno e saranno svolti da equipe mediche dedicate, su organizzazione del Comune in collaborazione con la funzione associata della protezione civile, la protezione civile di Guardea e la Croce Rossa di Guardea. I test saranno somministrati tramite unità mobile dalle 9 alle 13.

