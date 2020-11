CORCIANO - Sono finiti in una scarpata, sotto la superstrada, dopo aver sfondato il guardrail. Sbalzati dall'abitacolo del furgone su cui stavano viaggiando. Due uomini rimasti feriti, uno in condizioni particolarmente gravi: questi, gli elementi dell'incidente avvenuto nella serata di ieri lungo il raccordo Perugia-Bettolle all'altezza di Ellera. Sul posto, immediato l'intervento della polizia stradale, dei vigili del fuoco e di due ambulanze del 118, una partita dall'ospedale Santa Maria della Misericordia e l'altra da Passignano.



Quanto accaduto è al vaglio degli agenti della polizia stradale, che stanno ricostruendo i terribili secondi che hanno visto il furgone finire nella scarpata sottostante il Raccordo. L'incidente è avvenuto tra gli svincoli di Corciano e Olmo, in direzione Perugia, con il mezzo finito nella zona retrostante uno dei tanti megastore della zona. Da quanto si apprende, sarebbe rimasto coinvolto un altro mezzo, un altro furgone che avrebbe tamponato il furgone fermo lungo la carreggiata in attesa di essere caricato dal carro attrezzi. Il furgone, dopo essere stato colpito, ha così sfondato il guardrail prima di finire lungo la scarpata per qualche metro, ribaltandosi e finendo la sua corsa contro degli alberi.

Vista la gravità dello scontro, si è reso necessario l'invio in zona di due ambulanze. Una dall'ospedale Santa Maria della Misericordia mentre l'altra è stata chiamata da Passignano vista la momentanea indisponibilità di altre ambulanze all'ospedale perugino.

Appena sul posto, i soccorritori si sono resi conto immediatamente delle condizioni di particolare gravità di uno dei due uomini: come detto, entrambi sarebbero stati sbalzati dall'abitacolo del furgone dopo il volo nella scarpata, con il mezzo quasi “parato” da alcuni alberi. Uno dei due ha riportato ferite importanti ma non particolarmente gravi, mentre l'altro è stato portato al pronto soccorso in codice rosso. Come detto, le ferite riportate sono considerate particolarmente serie.

