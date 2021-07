Tamponamento tra tir sulla A1, un conducente ferito. Traffico rallentato tra Orvieto e Fabro

Giovedì 8 Luglio 2021, 15:06

Mattinata complicata quella sulla Autosole nel tratto compreso tra i caselli umbri di Orvieto e Fabro. Un incidente stradale tra due mezzi pesanti, avvenuto in direzione di Roma al chilometro 442 intorno alle 9:30 di giovedì 8 luglio, ha infatti causato il blocco della corsia sud con code fino a 9 chilometri.

Secondo quanto si apprende, uno dei due mezzi avrebbe tamponato l'altro e nell'impatto sarebbe rimasto ferito in modo giudicato non grave uno dei dei due conducenti. Uno dei mezzi trasportava materiale per edilizia e l'altro, quello tamponato, bottiglie di vetro che nell'urto si sono riversate sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute varie pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto, mezzi dei Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e personale della società Autostrade.

Solo dopo le 12:30, è stata ripristinata la circolazione in carreggiata sud.