Tamponamento sulla A1 tra Orvieto e Fabro. Scontro tra tir e autocarro

Non ha fortunatamente registrato feriti il tamponamento avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì 19 aprile, sulla Autostrada del Sole, tra i caselli di Orvieto e Fabro in direzione nord.

L'urto, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto tra un mezzo pesante e un autocarro di una ditta che esegue lavori per la Società Autostrade fermo sulla corsia di emergenza.

Nell'impatto nessuno dei due conducenti ha riportato ferite. Qualche disagio lo ha invece subito il trafficio con rallentamenti e una coda di circa 5 chilometri.

Sul posto la Polizia Stradale di Orvieto per gli accertamenti e per la gestione del traffico.