Venerdì 24 Settembre 2021, 10:55

PERUGIA - Un folignate di 69 anni è morto venerdì mattina lungo la Centrale Umbra all'altezza di Ospedalicchio, in provincia di Perugia, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte, per un tamponamento, sette autovetture. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale. Traffico in tutta la zona.