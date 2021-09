Tamponamento a catena sulla A1 tra Attigliano e Fabro. Senza patente e senza assicurazione auto, nei guai 25enne

Lunedì 13 Settembre 2021, 16:43

Senza patente e senza assicurazione auto, un venticinquenne di nazionalità straniera, ha dato il via, nel pomeriggio di domenica 12 settembre, nel tratto della Autostrada del Sole compreso tra i caselli di Attigliano e Fabro, a un tamponamento a catena.

L'uomo, che viaggiava a bordo di una Audi, sulla corsia nord della Autosole, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto ha tamponato un'auto incolonnata a causa di un rallentamento al traffico dando il via a un effetto domino che ha coinvolto in tutto quattro vetture.

Nel tamponamento, secondo quanto si apprende, gli occupanti dei quattro mezzi avrebbero riportato solo lievissime contusioni. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Orvieto per i primi soccorsi, la gestione della viabilità e i rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica del sinistro.

E proprio nel controllare la quarta macchina, quella che ha dato il via al tamponamento, è emerso che il conducente del veicolo era sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, e della assicurazione auto, mai stipulata.

L'autovettura è stata sottoposta a sequestro e a carico del venticinquenne sono state elevate sanzioni per oltre 5500 euro.