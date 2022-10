Martedì 18 Ottobre 2022, 08:53

TERNI Non è proprio piaciuta la delibera del direttore generale della Sanità umbra, Massimo d'Angelo, inviata nei giorni scorsi al nuovo dg dell'ospedale Santa Maria Andrea Casciari e a quello dell'Usl 2, Massimo De Fino, con vergate le urgenti misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica. In pratica D'Angelo ha, in modo imperativo, imposto a tutti i medici specialisti un tetto di spesa per ogni paziente trattato nel 2021 ridotta del 25 per cento, il mancato rispetto di questa percentuale potrebbe portare gli stessi medici ad essere segnalati alla magistratura contabile per danno erariale. Unica eccezione al tetto per i malati oncologici che avranno come tetto solo il 5 per cento di farmaci in meno. Ma la delibera indica anche chi dovrà effettuare i controlli, saranno dei farmacisti indicati dagli stessi manager a fare le pulci ai medici, dovranno esserne assunti uno a tempo determinato ed uno part time e avranno il compito di monitorare la spesa, le prescrizioni e verificare ed indicare chi se ne passa.

Non solo, ad Usl e azienda ospedaliera viene anche chiesto a di ridurre la mobilità farmaceutica passiva e le prescrizioni extra regionali, cioè evitare i casi di pazienti che andando a curarsi fuori producano un rimborso dei costi dalle casse dell'Umbria a quelle della regione di destinazione.

Il primo ad intervenire in modo robusto è il dottor Marco Coccetta, segretario regionale di Cimo Umbria. «Non possiamo accettare diktat, serve subito un confronto immediato con la Regione per l'individuazione e la scelta di protocolli terapeutici che tengano conto di tutte le esigenze. In primo luogo bisogna rispondere a quelle che sono le indicazioni terapeutiche per i pazienti, il costo ha un'importanza relativa, non può condizionare la cura stessa che deve essere la più appropriata possibile» .

«Io credo - continua il dottor Coccetta - che un medico debba avere il controllo sia della spesa farmaceutica ma ci deve essere una appropriatezza su quello che sono le indicazioni terapeutiche, seguendo le linee guida internazionali che indicano determinati percorsi, è vero che ci sono dei farmaci che hanno costi elevato, ma questo è un discorso da revisionare nell'ambito di incontri che vanno fatti tra gli specialisti di ogni settore e stilare con la Regione un protocollo terapeutico che tenga conto dei costi ma che in primo luogo deve guardare alla salute del cittadino, anche perché ritengo che utilizzare farmaci che in qualche modo abbiano una maggiore efficacia su una determinata malattia possa dare beneficio alla sanità stessa in termini di costi nel lungo periodo».