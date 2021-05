Il vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento accende il derby con un post su Facebook prendendo in giro uno striscione

TERNI Il derby tra Ternana e Perugia che si giocherà il 22 maggio allo stadio Liberati e che decreterà chi vincerà la Supercoppa di serie C sta scaldando gli animi dei tifosi di entrambe le tifoserie. Un inizio di delirio collettivo che immancabilmente ha colpito pure il vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento. L' ex arbitro internazionale rispetto ad uno striscione sfottò esposto lungo la strada, nei pressi di Orvieto, che in teoria avrebbe dovuto percorrere la squadra, ha replicato con un post su Facebook sulla sua pagina “ci dispiace per aver deluso chi pensava avessimo viaggiato in pulman”, con accanto una foto dei sedili del volo charter con i posti assegnati ai giocatori rossoverdi. Inutile dire che il post ha provocato decine di commenti, alcuni dei quali non proprio di buon gusto, e contribuito ad accendere defintivamente le rivalità calcistiche che sperano tutti restino nell'ambito dello sfottò. Al cuor non si comanda.

