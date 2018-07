TERNI L’orario urbano estivo ridotto partito in anticipo. Non dal 16 luglio al 25 agosto come inizialmente previsto (e annunciato sui depliant degli orari scaricabili dal sito dell’azienda), ma da ieri all’11 settembre. In pochissimi lo sapevano, in tantissimi si sono ritrovati nel disagio. Nella giornata di ieri, meno autobus, corse ridotte in alcuni quartieri e pomeriggio scoperto in altre zone. Ora rischia di scoppiare il caos. Gli utenti sono inviperiti, i lavoratori del settore e i sindacati sono già in fermento e si profila un’agitazione con probabili scioperi. Stefano, che abita a San Giovanni e doveva andare in centro, si è trovato a trascorrere un pomeriggio afoso alla fermata. «Hai voglia, ad aspettare! Non capivamo come mai non passasse alcun mezzo. Poi ci hanno detto che era già entrato il nuovo orario estivo ridotto e che la nostra zona, di pomeriggio, è scoperta». Aggiunge Franco: «Sono stato per tanto tempo alla fermata con altre persone, tra le quali anziani. Abbiamo provato pure a spostarci a piedi verso un’altra fermata e un’altra zona per cercare di prendere quello di un’altra linea». In piazza Tacito, una signora si è trovata senza il mezzo per tornare a casa. E’ riuscita a trovare un passaggio in macchina. In realtà, quel provvedimento che doveva partire dal 18 luglio e per un mese è stato allargato con una determina emessa dal Comune nell’ultimo giorno di carica del commissario Cufalo. Pare che Bus Italia abbia chiesto questo ulteriore taglio. Alla base il taglio dei fondi da parte degli enti, Comune compreso. Ora sindacati e lavoratori valutano l’ipotesi di arrivare anche a scioperi.



Martedì 3 Luglio 2018



