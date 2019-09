Terni, taglio del nastro per la piazzetta Cospea 2, luogo di incontro rigenerazione per il quartiere

Il taglio del nastro per la piazzetta Cospea 2 è avvenuta domenica 29 settembre alle ore dieci ed è stato non solo l'inuagurazione della piazzetta e della sua nuova vita, ma anche di un luogo di incontro e rigenerazione urbana.

Presenti i rappresentanti del Comune, della presidenza del Centro sociale Ferriera e del vicepresidente del Cesvol Umbria Lorenzo Gianfelice. L’iniziativa si lega al progetto per la cura e la rigenerazione del verde del Centro Sociale Ferriera e del Laboratorio urbano, e dunque anche alla partecipazione attiva delle persone del quartiere Cospea, giovani e meno giovani. Il centro sociale Ferriera intende occuparsi, anche con l’aiuto di volontari, della cura del verde e dell’animazione sociale, culturale e artistica; si inizia subito con la prima Green challenge del quartiere, subito dopo l’inaugurazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA