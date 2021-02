Tablet e Lim donati per l'Ic Giovanni XXIII: «I giovani sono i più colpiti dalla crisi, sosteniamo il mondo della scuola»

TERNI La scuola e la Dad sono stati i macro temi più dibattuti nel periodo della pandemia, e continuano ad esserlo; stavolta, però, ne parliamo nell’ambito della solidarietà. Nella giornata del 18 febbraio, infatti, sono stati donati 25 tablet per la didattica a distanza e una Lim all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Il mittente? Autostrade per l’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. A spiegare le motivazioni alla base del gesto pensa Salvatore Belcastro, direttore dei lavori della Direzione di Tronco di Fiano Romano, che dopo aver incontrato gli studenti ha provveduto a consegnare il materiale: «In questo periodo di emergenza, le giovani generazioni sono tra le più colpite dalla crisi: è indispensabile che tutti i livelli della società si mettano in gioco sostenendo il mondo della scuola». L’iniziativa, naturalmente, non riguarda solo Terni, ma sono previsti aiuti per 18 istituti scolastici in tutta la nazione. A cui sono stati donati tablet, smart Tv, Lim, a seconda delle necessità e delle indicazioni del Miur. «Terni, infatti» continua Belcastro, «è una delle ultime tappe dell’iniziativa avviata da Aspi nelle ultime settimane e che ha visto coinvolti Istituti da Nord a Sud d’Italia, che rimarrà nel nostro percorso umano e professionale». Secondo la dirigente scolastica di Giovanni XXIII, la professoressa Anna Canestrella, si tratta di un’iniziativa «che risulta quanto mai utile per supportare il processo di digitalizzazione in atto nella nostra scuola. I tablet donati e la LIM infatti permetteranno di incrementare la nostra dotazione tecnologica, utilissima per la costruzione di percorsi di insegnamento/apprendimento efficaci in cui i docenti si sentano realizzati e gli alunni motivati ad impegnarsi». Risente alla consegna del materiale didattico era anche Cinzia Fabrizi, assessora alla Scuola e all’Università, che ha dichiarato: «La sensibilità dimostrata da Aspi con questa iniziativa è un segnale di vicinanza alle scuole. Questo supporto in termini di dotazioni tecnologiche, ci ricorda infatti che non solo le istituzioni hanno il dovere di sostenere l’istruzione, ma la cooperazione tra i vari livelli della società è elemento essenziale: simili gesti fanno sì che la scuola e i nostri ragazzi non si sentano separati dal resto del mondo».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA #nonsiamomarionette, prima dell'otto marzo la campagna social...

© RIPRODUZIONE RISERVATA