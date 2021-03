Rubano i sacchetti di rifiuti davanti al tabaccaio per cercare "gratta e vinci" usati

TERNI Un tabaccaio ternano ha presentato una denuncia formale all’Asm per il furto continuato nel tempo dei sacchetti pieni di rifiuti indifferenziatI che lascia fuori dal suo locale per il ritiro settimanale. Uno strano furto all’apparenza che è stato denunciato per la paura che qualcuno poi sparga il maltolto da un’altra parte e la sanzione arrivi poi al negoziante.

Ma il tabaccaio ha fatto anche delle indagini personali ed è certo che a compiere i misteriosi furti siano un ludopatico, tra i tantissimi “gratta e vinci” gettati nell’immondizia controlla se ve ne sia qualcuno “grattato” male che nasconda qualche vincita. Una possibilità non così remota, tanto che casi di vincite simili non sono rari. Nel frattempo il tabaccaio ha messo una telecamera puntata sui sacchetti per tentare di immortalare il ladro di rifiuti.

