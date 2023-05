San Gemini, svolta per il Parco della fonte preso dal gruppo "Terme d'Italia"

È estremamente soddisfatto ed ottimista il sindaco di San Gemini Luciano Clementella per quella che si prospetta come una nuova storia per il borgo ternano. La notizia è l’acquisizione delle terme del Parco della Fonte da parte della Terme Italia Srl di Roma che gestisce vari complessi termali: Saturnia, Chianciano, Scuderie de Montel, Terme di Salice. «L’investitore è operativo nel settore - conferma il sindaco - la loro è una mira imprenditoriale, che a noi serve perché si tratta dello sviluppo del nostro territorio». Sembra così giungere ad una felice soluzione la storia travagliata, specie negli ultimi nove anni, di un luogo tanto frequentato ed apprezzato del ternano, che ha anche un significativo potenziale. Conosciute ed apprezzate già dagli antichi romani, nella seconda metà del ‘900 le fonti termali di San Gemini sono diventate famose come destinazione prestigiosa per le cure idropiniche, dove si usava l’acqua contro i problemi dell’apparato gastro intestinale. Poi, però una serie di vicissitudini ha portato ad un progressivo disuso della zona. Dopo alcuni anni di chiusura al pubblico il parco era stato riaperto nel 2018 grazie all’impegno di Pro Loco, associazioni locali e volontari con una serie di iniziative. Ma il resto, si parla di un’area di sette ettari, è rimasto nell’oblio. «Dopo le aste che sono andate deserte dal 2014 ad oggi, finalmente il tribunale ed il liquidatore le hanno riaperte perché c’era un interesse specifico da parte di un investitore per l’acquisizione di questi beni». Va specificato che non si parla della vendita di tutto lo storico parco termale sangeminese. «Si tratta di una porzione di parco, in quanto la maggior parte l’aveva già acquisita il Comune, ma quella ha annessi tutti gli immobili che costituiranno poi quello che sarà il futuro centro termale. Parlo degli stabilimenti storici, degli uffici, del centro congressi». La cifra di acquisizione dell’area si aggira intorno ai 950 mila euro, decisamente ridotta rispetto ad un valore iniziale del lotto che era di oltre tre milioni di euro. «Dobbiamo dire che attualmente il tutto è in uno stato di abbandono. Dal 2014 ad oggi quei beni hanno subito uno stato di degrado che li ha inevitabilmente svalutati». Adesso parte l’attività progettuale di quello che tutti si aspettano diventi un centro termale di eccellenza. «Si, l’acquirente sta valutando quale sarà il progetto da attuare, ma sarà sicuramente importante e probabilmente replicherà quello che è il successo di Saturnia come afflusso turistico».

Le aspettative quindi sono molto alte, ma i tempi di realizzazione? «Spero che avvenga nel più breve tempo possibile, non conosco i tempi, possiamo ipotizzarli, secondo me è un’attività che si concretizzerà nel giro di due/tre anni. Quello è un luogo prestigioso sia per la posizione collinare che per i collegamenti. Sicuramente verrà sviluppato al meglio. Toccherei il cielo con un dito nel veder realizzata questa cosa per il territorio».