Sviluppumbria cambia marcia: via confronto con le altre partecipate della Regione

PERUGIA - Scatta il nuovo corso delle partecipater. Il rilancio dell'Umbria richiede a tutti gli attori del territorio un «forte approccio sinergico», è con questa convinzione che l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, ha avviato un confronto con le società e agenzie regionali di cui detiene partecipazioni strategiche e funzionali al sostegno della competitività del sistema economico locale. L'obiettivo, in linea con le indicazioni della Regione, è di avviare «per la prima volta» una forte collaborazione operativa fra l'Agenzia per lo sviluppo economico regionale, la Società finanziaria regionale, il Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, l'aeroporto San Francesco di Assisi e Umbria Fiere, valorizzando con progetti comuni l'ampia gamma di opportunità e competenze che queste società possono mettere insieme al servizio del territorio e delle imprese.

Alla prima riunione, convocata da Sviluppumbria, hanno partecipato i vertici di tutte le società partecipate: Carmelo Campagna, presidente di Gepafin, Marcello Serafini, amministratore unico di Pta-3A, Stefano Panato, presidente Sase, e Lazzaro Bogliari, presidente di Umbriafiere che insieme a Sciurpa - riferisce Palazzo Donini - hanno «pienamente condiviso» l'obiettivo di «fare sinergia e perseguire nuove modalità di collaborazione». Tanti i temi trattati al tavolo: semplificazione, standardizzazione e snellimento procedurale, innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi, messa in comune delle reciproche expertise per una migliore gestione delle funzioni e delle strutture immobiliari di proprietà delle singole società, programmazione condivisa e integrazione degli strumenti operativi e, non ultimo, costruzione di partenariati innovativi con il tessuto imprenditoriale regionale e progettazione di iniziative comuni a valere su fondi europei e internazionali. «Si è avviata così una nuova stagione di collaborazione fra Sviluppumbria e le sue partecipate - ha affermato Sciurpa - che le mette in sinergia al fine di ottenere un rafforzamento reciproco e, soprattutto, conseguire nuovi obiettivi di sviluppo per il territorio regionale».

